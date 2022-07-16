ضبط 39 ألف طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب ـ إيهاب المهندس

وجهت شرطة التموين حملات رقابية فى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب.

أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (5,350 طن أقماح محلية) بينها ضبط (5,350 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" ) بمحافظة كفرالشيخ.

كما تم ضبط (9) قضايا امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (39,900) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (152 قطعة "16 قطعة صوتية – 40 قطعة ضوئية – 96 ملصق").