اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 02:34 م
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ضبط 3 سيارات ربع نقل يغسلها أصحابها على الطريق الدائرى بههيا فى الشرقية

السبت، 16 يوليه 2022 01:44 م
ضبط 3 سيارات ربع نقل يغسلها أصحابها على الطريق الدائرى بههيا فى الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ترشيد استخدام المياه، وحظر إهدارها بكافة صورها، وفرض غرامات مالية على المخالفين طبقاً للقانون.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بضبط عدد 3 سيارات ربع نقل يقوم أصحابها بغسيل السيارات على الطريق الدائرى لمدينة ههيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل رئاسة المركز وإدارة الطرق.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى علي أصحاب المحال والورش للتأكد من ترشيد استهلاك مياه الشرب، ولمنع إساءة استخدام المياه أو استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها وقطع الوصلات الخلسة لمياه الشرب وتحرير محاضر فورية للمخالفين.


الدكتور ممدوح غراب

محافظ الشرقية

ترشيد استهلاك مياه الشرب

عقوبة رش المياه

رش المياه

خطورة رش المياه



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