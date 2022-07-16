ضبط أطنان من السلع التموينية قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1323 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط (345) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (30,110 طن "دقيق أبيض– سكر حر– زيت - مكرونة - لحوم" – 9800 قطعة مستلزمات طبية– 107 قطعة زيوت سيارات – 191 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 604 قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق مدعم"تصرف -تجميع"- 56 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 66 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 34 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 33 قضية توقف عن الإنتاج – 396 قضية متنوعة أخرى) .. )4,900 طن "دقيق مدعم – 10 رغيف خبز مدعم ( وكذا (32) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 3,050 طن "أسمدة – سكر" مدعم – 105961 لتر مواد بترولية –3904 "أسطوانة بوتاجاز").. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (56,722 طن – 105961 لتر مواد بترولية – 3904 أسطوانة - 9800 قطعة مستلزمات طبية - 107 عبوات زيوت سيارات – 191 عبوة "سجائر" - 10 أرغفة خبز مدعم) .. كان أبرزها ضبط ( 12,360 طن "زيت طعام- مكرونة- أرز أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط ( 10,250 طن "سكر حر- دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (قائد سيارة- حال سيره بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته (10,712 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء على الدعم.

وتمكنت الجهود من ضبط (3,6 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وضبط 10 أطنان "ملح سياحات" مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، وضبط ( 4,05 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") بدون مستندات، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة المنوفية.

وشملت الجهود ضبط (4 أطنان أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة كفرالشيخ.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط 50 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (21191) عبوة سجائر مختلفة الأنواع، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بمحافظة الإسكندرية.