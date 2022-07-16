صيادو بورسعيد: تطوير بحيرة المنزلة ساهم فى تحسين جودة الأسماك.. صور

أكد الصيادون ببحيرة المنزلة، أن أعمال التطهير والتطوير والتكريك التى شهدتها بحيرة المنزلة ساهمت فى إحداث تغيير كلى بالبحيرة، وذلك بعد أن تغيرت نوعية المياه وأصبحت أكثر نقاءً فضلا عن تحسين جودة الأسماك وظهور أنواع جديدة منها.

كما وجه الصيادون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الجهود المبذولة فى تطوير البحيرة، والحفاظ على الثروة السمكية بها وتنميتها، كما وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، على متابعته المستمرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة البحيرة وتذليل كافة العقبات فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد، الموسعة ببحيرة المنزلة للتعرف على أخر مستجدات الأوضاع بالبحيرة، فضلا عن لقاء قاطنى البحيرة وأهالى الجزر والمراحات للتعرف على آرائهم فى الأعمال التى شهدتها البحيرة و متطلباتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

يذكر أنه الرئيس السيسي أطلق المشروع القومى لتطوير بحيرات مصر، فيما تأتى "المنزلة" على رأس قائمة البحيرات؛ إذ جرى إزالة كافة الحشائش والالاف من حالات التعدى على أرض البحيرة من عشش ومبانٍ ومزارع غير مرخصة، فيما أعلنت الدولة تضافر كافة الجهود لوقف إلقاء الصرف الصحى بالبحيرة، وتنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى، فضلًا عن أعمال تكريك وإزالة الرواسب، وذلك باستخدام كراكات عملاقة عالمية من هيئة قناة السويس وكبرى شركات العالم.