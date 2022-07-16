اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 01:53 م
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شهود عيان يكشفون كواليس مقتل طباخ خلال الرقص في حفل زفاف بالهرم

السبت، 16 يوليه 2022 01:03 م
شهود عيان يكشفون كواليس مقتل طباخ خلال الرقص في حفل زفاف بالهرم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من شهود العيان، في حادث مقتل طباخ على يد نجار، خلال حفل زفاف في منطقة الهرم، وذكروا أن المجني عليه خلال الرقص بالحفل، شاركه المتهم في الرقص والاحتفال، وخلال الاحتفال أصيب الضحية بطعنة نافذة بسلاح المتهم، مما أسفر عن مقتله.

وبمواجهة المتهم نفى قصده قتل المجني عليه، وأكد أنه كان يرقص بسلاح أبيض، وأصاب القتيل دون قصد، فتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على نجار لاتهامه بقتل طباخ في حفل زفاف بمنطقة الهرم، وأشارت تحريات رجال المباحث وأقوال شهود عيان، أن المتهم طعم القتيل بمطواة خلال رقصهما بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل طباخ نتيجة تعرضه لاعتداء بمطواة في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه خلال الرقص بحفل زفاف أحد أفراد أسرته، ممسكا سلاح أبيض، شاركه نجار في الرقص ممسكا مطواة بيده، إلا أن النجار أصابه خلال الرقص، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتوصل رجال المباحث لهوية المتهم وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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