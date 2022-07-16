شاهد أعمال تأهيل وتبطين "الجانبية" أطول الترع بالمنيا ضمن "حياة كريمة".. فيديو

وأعلنت مديرية الرى بالمنيا أن العمل بمشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا يجرى فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وقد تم الانتهاء من حوالى 520 إلى 525 كيلو متر حتى الآن بنسبة 65٪ من أجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.

كما أعلنت عن تحهيز طرح 69 كيلو فى غرب سمالوط، وذلك بعد دخول العديد من الترع بمركز مغاغة شمال المحافظة، وكذلك مركز العدوة ليشمل المشروع بمراحلة جميع مراكز المحافظة.

بذكر أن محافظة المنيا تشهد مشروع حياة كريمة الذى يجرى فى 192 قرية و 757 تابع لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.