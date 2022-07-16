سيجارة تتسبب فى حريق محدود بالمزرعة الشجرية فى أخميم شرقى سوهاج

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم، بنشوب حريق محدود بكمية من الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بكمية من الهيش داخل المنطقة الصحراوية الخاصة بالغابة الشجرية التابعة لقطاع الصرف الصحي بناحية الكولة دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق بكمية من الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور. تم الدفع بـ "3" سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " أو خسائر أفاد المدعو نصر الدين م ع م 56 سنة مدير مزرعة الكولة ويقيم دائرة المركز بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل دون قصد ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.