سقوط عصابة تسرق السيارات عن طريق كسر الزجاج فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، في ضبط تشكيلاً عصابياً بالقاهرة، تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها كسر الزجاج الخاص بالسيارة ملكها وسرقة جهاز "لاب توب"، ومفتاح تشغيل سيارة (خاصة بشقيقتها) من داخل السيارة، وفى وقت لاحق اكتشفت سرقة سيارة شقيقتها بالكامل بإستخدام مفتاحها الأصلى حال توقفهما أسفل العقار سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وسرقة السيارة المشار إليها بإستخدام مفتاحها الأصلى، وأقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطى، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" وأقرا بإرتكاب 9 حوادث سرقة بذات الأسلوب وسرقة (مبالغ مالية - متعلقات شخصية - سيارة أخرى بالكامل بإستخدام مفتاحها الأصلى)، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين بمكان إخفائهما بدائرة القسم، وضُبط بمسكنهما مبلغ مالى وعدد 2 جهاز "لاب توب" من متحصلات واقعة السرقة الأولى، كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات لدى عملائهما (شخصين"سيئى النية" تم ضبطهما) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهمين.