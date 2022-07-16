سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات.. صور

وقام السيد عبد الكريم مدير المتابعة في حي الجمرك بعمل اللازم وهدم الأجزاء المعلقة اللي تشكل الخطورة على المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية قد تلقت بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم بحى العجمى، حيث شهد الحى سقوط بلكونة بالدور الثالث بشارع فتحى الليثى أمام شركه المياه، دون إصابات أو خسائر، وتم وصول وحده التدخل السريع بحي العجمي لمكان البلاغ وغلق الشارع واتخاذ اللازم.