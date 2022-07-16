اليوم السابع
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سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات.. صور

السبت، 16 يوليه 2022 11:24 ص
سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات.. صور سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك
الاسكندرية جاكلين منير

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تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسكندرية، بلاغا بسقوط عقار رقم 16 بشارع محمد العربي متفرع من سيدي سعيد التابع لحى الجمرك دون إصابات.
 
وقام السيد عبد الكريم مدير المتابعة في حي الجمرك بعمل اللازم وهدم الأجزاء المعلقة اللي تشكل الخطورة على المواطنين.
 
وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية قد تلقت بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم بحى العجمى، حيث شهد الحى سقوط بلكونة بالدور الثالث بشارع فتحى الليثى أمام شركه المياه، دون إصابات أو خسائر، وتم وصول وحده التدخل السريع بحي العجمي لمكان البلاغ وغلق الشارع واتخاذ اللازم.
 
 
 
سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك (1)
سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك (1)

سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك (2)
سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك (2)

سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك (3)
سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك (3)

سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك (4)
سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك (4)
 
 
 

 


الاسكندرية

حى الجمرك

انهيار عقار

احياء الاسكندرية



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