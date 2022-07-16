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سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-7-2022

السبت، 16 يوليه 2022 10:00 ص
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-7-2022 صورة - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقر سعر الدولار اليوم السبت 16-7-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.83 للشراء، 18.89 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع، ومن المقرر فتح التداول على العملات غدا الأحد بعد أجازة طويلة لعيد الأضحي.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.81 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
 
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.81 جنيه للشراء.
  
18.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.83 جنيه للشراء.
 
18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.83 جنيه للشراء.
 
18.89 جنيه للبيع.
 
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.85 جنيه للشراء.
 
18.91 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.85 جنيه للشراء.
 
18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.
 
18.91 جنيه للبيع.
 

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