سامح عاشور يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين

كتب محمد السيد

تقدم سامح عاشور، المحامى بالنقض، ونقيب المحامين الأسبق، بأوراق ترشحه على منصب النقيب في الانتخابات التي تعقد 4 سبتمبر القادم، على منصب نقيب المحامين، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء القادم الموافق 20 يوليو.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين شكلت من قبل لجنة لتلقى طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، وتضمن القرار أن تشكل اللجنة من مجدى فهمى، نبيل الشافعى، محمود فهمى، وذلك بمقر النقابة العامة، وفقا للقرار الصادر بجلسة 8 مايو 2022.