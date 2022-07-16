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زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب ولاية "مستغانم" الواقعة غرب الجزائر

السبت، 16 يوليه 2022 10:50 ص
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب ولاية "مستغانم" الواقعة غرب الجزائر مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية "مستغانم" الواقعة غرب الجزائر.

وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، في بيان اليوم، أن الهزة وقعت على بعد 50 كيلومترا، شمالي غرب منطقة "سيدي لخضر" التابعة للولاية.

وفي مارس الماضي،  أعلن "المركز الجزائري لرصد الزلازل" تسجيل هزة أرضية قوية بقوة بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريختر بمحافظة بجاية الواقعة شرقي البلاد.

وهذه أكبر هزة أرضية تضرب الجزائر منذ 3 عقود، وآخر أقوى زلزال ضرب الجزائر كان سنة 2003 بمحافظة بومرداس وسط البلاد وبلغت شدته 6.8 درجة على سلم ريختر.

 

 

 

 


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