زراعة دمياط تطلق مبادرة "اجرى وحصن" للتوعية بأهمية التحصين ضد الحمى القلاعية

دمياط - فريق المحافظات

أطلقت مديرية الزراعة بدمياط مبادرة بعنوان "اجري وحصن" وذلك لتوعية الفلاح بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والذي يصيب الماضية مما يؤثر على الإنتاج القومى من اللحوم والألبان.

وتضمنت المبادرة شرح أهمية التحصين ضد "الحمى القلاعية" واضراره، وطرق الوقاية منه، فضلا عن شرح اماكن تلقي التطعيمات الخاصة بالتحصين ضد الحمى القلاعية بكل مركز من مراكز المحافظة.

ومن جانبه أكد سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن هناك تنسيق كبير بين مديريتي الزراعة والطب البيطري لمواجهة انتشار الخميس القلاعية بين الماشية، مشيرا إلى أنه تم شرح معلومات مهمة عن "الحمي القلاعية" ضمن برنامج المبادرة، موضحا أن التحصين يحب أن يأخذ دورته حتي يقدم نتيجة فعالة لمواجهة الفيروس، مشيرا إلي أن تلك الدورة تستغرق شهرا على الأقل.

وأوضح وكيل زراعة دمياط، أن هناك نتائج جيدة في اليوم الثالث من إطلاق المبادرة، لافتا إلى أنه تم إنطلاق حملات تحصين الماشية منذ الخميس الماضي بكافة مراكز محافظة دمياط.