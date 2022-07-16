ري الوادي الجديد: حفر آبار وتشغيل محطات طاقة شمسية بتكلفة 446 مليون جنيه

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مصلحة المياه الجوفية والري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروعات بتكلفة 446.91 مليون جنيه، تشمل تشغيل آبار بالطاقة الشمسية وحفر آبار استعواضية.

وقال المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة، اليوم السبت، أنه جرى الانتهاء من حفر 10 آبار استعواضية بمركز الخارجة بتكلفة 18.8 مليون جنيه، موضحًا أن البئر الاستعواضي هو بئر تتولى حفره وزارة الري في المناطق التي بدأ بها انخفاض منسوب الآبار الجوفية مع قلة واضحة في كميات المياه الناتجة مما يستلزم الحفر لاستعواض كميات المياه التي تحتاجها الزراعات في المنطقة.

وأضاف ابراهيم، أنه تم الانتهاء من حفر 14 بئرًا انتاجيًا بعمق 1200 متر بمنطقة الفرافرة وشرق العوينات بتكلفة 122.4 مليون جنيه، و5 آبار بالعوينات بتكلفة 55.8 مليون جنيه، ليصبح إجمالي عدد الآبار التي جرى حفرها وتفجيرها 29 بئرا.

وأكد مدير الري، على توريد وتركيب 33 كيلومترًا بتكلفة 45.83 مليون جنيه مواسير بلاستيكية للآبار الزراعية بهدف تقليل الفاقد من مياه الري سواء بالبخر أو بالتسرب عبر قنوات الري العادية ، مشيراً الي تنفيذ مشروع بـ204.34 مليون جنيهًا، لتشغيل 33 بئرًا بالطاقة الشمسية بدلًا من تشغيلها بنظام الديزل والسولار، حيث إن خطة مصلحة المياه الجوفية بالمحافظة هذا العام كانت تستهدف تشغيل 85 بئرًا جوفيًا بهذا النظام.