ريشى سوناك المرشح الأوفر حظا لخلافة جونسون يؤكد أهمية السيطرة على التضخم

كتبت رباب فتحى

أصر ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني السابق والمنافس الأوفر حظا لقيادة حزب المحافظين مجددا، على أنه يجب السيطرة على التضخم قبل أن تتمكن الحكومة من النظر في خفض الضرائب.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه في المناظرة التلفزيونية الأولى بين المرشحين الخمسة لقيادة حزب المحافظين يوم الجمعة ، هاجم سوناك دعوات منافسيه لإجراء تخفيضات ضريبية فورية مدفوعة من خلال زيادة الاقتراض باعتبارها "قصة خيالية".

وفي حديثه خلال زيارة إلى تيسايد ، حيث حصل على دعم عمدة المنطقة ، بن هوتشين ، نفى الاتهامات بأنه كان "مستشارًا اشتراكيًا". وقال: أعتقد أن الأولوية الاقتصادية الأولى التي نواجهها كدولة هي التضخم. أريد السيطرة على التضخم لأن التضخم هو ما يجعل الجميع أفقر.

وأضاف قائلا "إذا لم نسيطر عليه الآن فسوف يستمر لفترة أطول وهذا ليس بالشيء الجيد. بمجرد أن نفعل ذلك ، سأقدم تخفيضات ضريبية."

وقال سوناك أيضا إنه يعتقد أنه سيكون أفضل زعيم يخوض الانتخابات العامة المقبلة. وأكد "سأواصل تقديم الحجة الإيجابية لترشيحي وأعتقد أنني أفضل شخص ممكن لمساعدة حزبنا على هزيمة كير ستارمر وهزيمة حزب العمال في انتخابات عامة."

ومن جانبه، قال هوتشين عمدة حزب المحافظين ، إنه يدعم ريشي سوناك ليكون زعيم الحزب القادم لأنه كان ملتزمًا بتحسين المستوى. وأكد أن وزير الخزانة السابق دعم المنطقة بالأموال للاستثمار في النقل والميناء الحر.

وأضاف "الشيء المهم حقًا هو أنه في مسابقة القيادة هذه ، نحتاج إلى التأكد من أن كل من يفوز ملتزم بأجندة رفع المستوى."