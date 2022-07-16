روسيا تجهز أكبر أسطول لطائرات الشحن بدون طيار نهاية عام 2022

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قالت منصة المبادرة التكنولوجية الروسية، إنه في نهاية عام 2022 ستمتلك روسيا أحد أكبر أساطيل طائرات الشحن بدون طيار.

وبحسب قناة "روسيا اليوم" فأنه "قبل حلول نهاية عام 2022، سيظهر لدى روسيا أحد أكبر أساطيل طائرات الشحن بدون طيار في العالم.

وسيضم الأسطول 35 مروحية بدون طيار مخصصة لنقل الطرود والبضائع التي يصل وزنها إلى 100 كيلوجرام على مسافات طويلة".

ونوهت المنصة بأن أول تحليق لهذه الدرونات سيبدأ في يوليو الجاري، وأنه تم توقيع عقد بهذا الخصوص مع شركة غازبروم نفط.