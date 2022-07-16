اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 01:10 م
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رفع وإزالة 125 طن مخلفات و66 حالة إشغال طريق بشوارع وميادين ببا ببنى سويف

السبت، 16 يوليه 2022 12:20 م
رفع وإزالة 125 طن مخلفات و66 حالة إشغال طريق بشوارع وميادين ببا ببنى سويف حملة رفع اشغالات - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، برئاسة مدحت صلاح حملات مكثفة بمعاونة التنفيذيين من قسم الإشغالات والبيئة والنظافة، لرفع الإشغالات والمخلفات بعدد من ميادين وشوارع ومداخل المدينة، وقد أسفرت عن رفع 66 حالة من التعديات على حرم الطريق والأرصفة وضبط المخالفات من إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحلات والأسواق العشوائية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المدينة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ، تابع رئيس المدينة أعمال رفع القمامة والمخلفات بشوارع المدينة، ومتابعة خطوط سير المعدات ورفع الناتج اليومي من القمامة، ومراجعة أعمال النظافة بمحيط المصالح الحكومية والخاصة والمدارس والمستشفيات، والتي على إثرها تم توريد 125 طن قمامة من المحطة الوسيطة إلى مصنع التدوير بسمسطا، فضلا عن رفع كفاءة بعض الطرق والمداخل بقرى مركز ببا، علاوة على استكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة.
 
 

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