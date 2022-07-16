وأضاف"الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كرم الضيافة وحسن التنظيم، والعمل المشترك مع القادة الحضور لصالح شعوبنا".