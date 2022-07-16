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أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم /السبت/، أن قمة جدة عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي.

وقال الكاظمي ،في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي/تويتر/ وأوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع):"وصلنا بغداد بعد مشاركتنا في ‫قمة جدة التي عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي".