رئيس مدينة منوف يواصل متابعته الميدانية لمواقف السيارات لمواجهة المخالفين.. صور

وأوضح عبد ربه، أنه تم الاستعانه بسيارات معاونه لنقل الركاب الى القاهره نظرا لوجود تكدس للركاب عقب انتهاء اجازه عيد الاضحى المبارك وجارى تحميل السيارات تباعا.

وأكد عبد ربه،على تكثيف الجهودًا للسيطرة على أوضاع مواقف السيارات بمركز منوف وشن الحملات اليومية للسيطرة على الأوضاع بمختلف مواقف السيارات،

يأتى ذلك طبقا لتوجيهات اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفيه بالمتابعة الدورية لكافة المواقف للتأكد من مدي الالتزام بالتعريفة الجديدة والمسارات المقررة بكافة وسائل المواصلات.