رئيس مدينة القنطرة بالإسماعيلية يتابع حملات النظافة ومكافحة الحشرات.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم السبت، بتنفيذ حملة مكافحة للحشرات الطائرة والبعوض، حيث قام جهاز تحسين البيئة بالتنسيق مع وحدة الملاريا بالإدارة الصحية بتنفيذ حملة مكافحة للحشرات والبعوض، بشوارع مدينة القنطرة غرب، ومنطقة غرب المعاهدة، على أن تستمر الحملة خلال الفترة المقبلة على فترتين صباحًا ومساءًا.

ويتم تكثيف حملات النظافة بالمجاورات السكنية، وسرعة جمع ورفع القمامة من الصناديق، خاصة خلال فترة الصيف. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية فى قطاع النظافة ومكافحة الحشرات تزامنًا مع فصل الصيف.

وفى سياق آخر، تم المرور على مواقف سيارات الأجرة؛ لمتابعة التعريفة الجديدة لأسعار الركوب ومتابعة التزام سائقى سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة. حيث أنه بالمرور لوحِظ عدم وجود أى مشاكل فى التعريفة الجديدة والتزام جميع سائقى سيارات الأجرة بالتعريفة ولا يوجد أى شكاوى تم رصدها فى هذا الإطار.