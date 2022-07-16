رئيس مدينة الغردقة يناقش آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم السبت، بمكتبه بالوحدة المحلية اجتماع، بحضور اللواء ممدوح نديم رئيس حي جنوب، ومحمد الغريب رئيس حي شمال، ونشأت جودة سكرتير المدينة ومديري الإدارات المختلفة الإيرادات والأملاك والتخطيط المالي والإداري والإدارة الهندسية، ومساعدي رئيس المدينة لمناقشة آليات ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2022

بدأ الاجتماع باستعراض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي المزمع تنفيذها والتي تشمل أعمال الرصف والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم الاحتياجات، حيث أكد رئيس المدينة على سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية خلال المواعيد المقررة وتبعا للجداول الزمنية والمواصفات الفنية والقياسية

وشدد رئيس مدينة الغردقة على الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة وعدم التراخي في تنفيذ الخطة الاستثمارية للارتقاء بالبنية الاساسية والتحتية للغردقة.