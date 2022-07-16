رئيس مدينة الغردقة يجرى جولة تفقدية للتأكيد على تطبيق تعريفة المواصلات.. صور

رافق رئيس مدينة الغردقة خلال جولته علي مواقف السيارات قيادات الوحدة المدنية، حيث بدأ جولته بموقف السيارات الداخلية " السيرفيس " وموقف الاقليم بشارع الحجاز بمدينة الغردقة .

كان اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، التعريفة الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية بزيادة تتراوح ما بين 5%- 7% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأكد محافظ البحر الأحمر في بيان له أن المحافظة تسعى دائما لخدمة مواطنيها، مشيرًا أن قرار ارتفاع تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود لن يصيب الموطن بضررًا كبيرًا، مضيفاً أن زيادة أسعار الوقود تعتبر قليلة جدًا بالنسبة للدعم الفعلي الذي تنفقه الحكومة نظير استيراد الوقود.



رئيس مدينة الغردقة يتفقد مواقف السيارات (1)



رئيس مدينة الغردقة يتفقد مواقف السيارات (2)



رئيس مدينة الغردقة يتفقد مواقف السيارات (3)

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