وذكر مصدر برلماني أن رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه كان في استقبال رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية لدى وصوله مطار نواكشوط الدولي.

ويرافق رئيس مجلس المستشارين المغربي وفدا يضم عددا من رؤساء الكتل البرلمانية المغربية وبعض أعضاء المجلس البرلماني المغربي ويتوقع أن يجري مباحثات مع المسؤولين الموريتانيين، ويحضر الاثنين المقبل جلسة علنية للبرلمان الموريتاني.