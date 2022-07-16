استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة نهال الشقنقيري، الأستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب- جامعة الإسكندرية، باعتبارها أحد النماذج المشرفة بالجامعة التى كرست حياتها للعمل بمركز جراحات اليوم الواحد بالمستشفى الميرى، ومتفرغة تماماً للعمل الإنسانى، وتقوم حالياً بنقل خبرتها للأجيال الشابة من الأطباء في تخصص المياة البيضاء الخلقية للأطفال والرضع.
أكد الدكتور قنصوه خلال اللقاء على اعتزازه ودعمه لجهود أساتذتها فى مختلف المجالات، وتقدير الجامعة لما يبذلونه من جهود وعطاء لخدمة المنظومة العلمية والبحثية وخدمة المجتمع في مصر، مشيداً بالدكتورة نهال الشقنقيرى باعتبارها نموذجاً يحتذى به في التفاني والإخلاص وخدمة المجتمع وتقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدني في مجال تخصصها، من خلال عملها الذي يبدأ يومياً فى الثالثة فجراً بوحدة عيون الأطفال بالمستشفى الميرى لإجراء الكشف على مئات الأطفال وإجراء العمليات والتى وصل عددها لآلاف العمليات على الأطفال من داخل مصر وخارجها بالمجان، دون تحميل المرضى أية أعباء، فضلاً عن مواصلة جهودها في العمل الخيري والعام والأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الإسكندرية والمحافظات المحيطة ومحافظات الصعيد.
يذكر أن د. نهال الشقنقيرى تم أختيارها العام الماضي ضمن أكثر 100 شخصية نسائية تأثيراً على مستوى العالم في طب وجراحة العيون لعام 2021، وتم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس 2019 خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الذي نظمته وزارتا التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة، والمجلس القومي للمرأة لتكريم مجموعة من النماذج النسائية المشرفة، كما كرمها مجلس جامعة الإسكندرية في مارس 2018، تقديراً لاسهاماتها في خدمة المجتمع وجهودها لتقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدنى في مجال تخصصها، بالمستشفى الميرى المجانى بمركز جراحات اليوم الواحد.
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل طبيبة عيون كرست حياتها لإجراء العمليات بالمجان
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