رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل طبيبة عيون كرست حياتها لإجراء العمليات بالمجان

الاسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة نهال الشقنقيري، الأستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب- جامعة الإسكندرية، باعتبارها أحد النماذج المشرفة بالجامعة التى كرست حياتها للعمل بمركز جراحات اليوم الواحد بالمستشفى الميرى، ومتفرغة تماماً للعمل الإنسانى، وتقوم حالياً بنقل خبرتها للأجيال الشابة من الأطباء في تخصص المياة البيضاء الخلقية للأطفال والرضع.

أكد الدكتور قنصوه خلال اللقاء على اعتزازه ودعمه لجهود أساتذتها فى مختلف المجالات، وتقدير الجامعة لما يبذلونه من جهود وعطاء لخدمة المنظومة العلمية والبحثية وخدمة المجتمع في مصر، مشيداً بالدكتورة نهال الشقنقيرى باعتبارها نموذجاً يحتذى به في التفاني والإخلاص وخدمة المجتمع وتقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدني في مجال تخصصها، من خلال عملها الذي يبدأ يومياً فى الثالثة فجراً بوحدة عيون الأطفال بالمستشفى الميرى لإجراء الكشف على مئات الأطفال وإجراء العمليات والتى وصل عددها لآلاف العمليات على الأطفال من داخل مصر وخارجها بالمجان، دون تحميل المرضى أية أعباء، فضلاً عن مواصلة جهودها في العمل الخيري والعام والأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الإسكندرية والمحافظات المحيطة ومحافظات الصعيد.