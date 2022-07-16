رئيس تجارية الجيزة يشيد بالمحاور الخمسة فى خطاب الرئيس السيسي خلال مؤتمر جدة

كتب إسلام سعيد

أشاد محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بكلمة الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي فى قمة جدة والتى تناولت محاور هامة للرؤية المصرية.

وأشار إمبابى إلى أن الرئيس القائد أطلق بالقمة المحاور الخمسة للرؤية المصرية فى مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية، والتى شملت رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان بالإضافة إلى محورى الأمن القومى العربى ومواجهة الإرهاب إقليميا ودوليا.

وأوضح إمبابى أن المحور الخامس الخاص بالتعاون بين الدول وتعزيز قدرات الدول لمواجهة التحديات والأزمات العالمية الطارئة يعتبر رؤية اقتصادية هامة للدول للخروج من الازمات الاقتصادية العالمية.

وأشار إمبابى رئيس غرفة الجيزة إلى أن الرئيس يسعى لتعزيز التعاون بين الدول للتصدى للأزمات العالمية وان منظمات الأعمال المصرية وخاصة الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف سيقوموا بالدور المطلوب منهم فى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية مع اتحادات الغرف العربية والإفريقية والدولية مضيفا أن قمة جده تطرح فرص اقتصادية لا بد من استثمارها فى تطوير وتنمية التعاون التجارى بين الدول العربىة لتعزيز قدراتها الاقتصادية.

وأكد إمبابى على الدور الذى يقدمة الاتحاد العام للغرف التجارية فى توثيق العلاقات التجارية المصرية مع الدول العربية والإفريقية والمشاركة مع الكيانات الاقتصادية لتنمية التعاون الاقتصادى ومساعدة منظمات الأعمال المصرية فى الوصول للأسواق العربية والإفريقية والدولية، وبالإضافة إلى دور الغرف التجارية فى دعم الأسواق والاقتصاد العربي وضمان استقرار الأمن الغذائى للمواطنيين فى ظل أزمات عالمية طالت كل شعوب العالم.