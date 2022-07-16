رئيس القابضة للتشييد: مساندة شركات المقاولات التابعة بـ1.1 مليار جنيه في عام واحد

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس هشام أبو العطا، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، إنه يتم تقديم الدعم المالي والفني والإداري و التسويقي إلى بعض الشركات عن طريق تحقيق سيولة مالية من الشركة القابضة للشركات التابعة خاصة شركات المقاولات التي تعاني من زيادة ضخمة في الأعباء الإدارية.

وأضاف أبو العطا لـ"اليوم السابع" أنه على سبيل المثال شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام وشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم حصلتا على ما يزيد عن 400 مليون جنيه سنويا ، أغلبها لصرف مرتبات العاملين وهذا أمر غير منطقى ، لافتا إنه تم بيع بعض الأصول سواء، مما حقق سيولة نقدية مباشرة حول 720 مليون جنيه بالإضافة إلى 420 مليون جنيه كما تم الحصول على تعويضات من شركة النيل لحليج الإقطان 231 مليون جنيه.

أوضح انه تم توقيع اتفاق مع الشركة القابضة للقطن والغزل النسيج للحصول على مستحقات الشركة القابضة ‏في صورة مبادلة اراضي بقيمة 418 مليون جنيه وجاري الاتفاق على ذلك ، لافتا انه تم دعم شركات المقاولات خلال العام المالي السابق 2020-2021 بمبلغ 1.1 مليار جنيه للخروج من أزمتها وإنهاء المشروعات المتعثرة والتي يتم تنفيذها بأسعار عالية مقارنة بالقيم التعاقدية بسبب مرور زمن طويل على التعاقد.

اضاف أبو العطا انه تم تمويل حسن علام ب 323 مليون جنيه ومختار إبراهيم 552 مليون جنيه ، والسد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية هايدليكو ب 180 مليون جنيه ، وجنوب الوادي للتنمية ب 49 مليون جنيه ، و‏من المتوقع زيادة التمويل لشركة جنوب الوادي لإتمام الخطة استصلاح الأراضي للعام الجاري بحوالي 200 مليون جنيه ، كاشفا انه تم تقديم ضمانات وكفالات مطلوبة للجهات التمويلية ونتج عن ذلك قيام البنك الأهلي بفتح اعتمادات مالية جديدة في صورة خطاب ضمان بقيمة 925 مليون جنيه.