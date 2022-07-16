ذا هيل: تقارير تفيد بوفاة إيفانا ترامب إثر "ضربة قوية" بالجذع.. والشرطة تحقق

كتبت رباب فتحى

أكد مكتب الفاحص الطبي في مدينة نيويورك لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن إيفانا ترامب، الزوجة الأولى للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، توفيت في حادث إثر إصابات خطيرة "سببتها ضربة قوية" فى جذعها.

وقالت الصحيفة إن الشرطة تحقق فيما إذا كان الوفاة ناتجة عن سقوط المرأة البالغة 73 عاماً، عن درج منزلها بمانهاتن.

وذكرت شبكة إن بي سي أن مسئولا في مدينة نيويورك قال إن إيفانا ترامب عثر عليها بالقرب من درج شقتها عندما وصلت السلطات إلى منزلها.

وتزوجّت عارضة الأزياء إيفانا ترامب التي ترعرعت في ظل الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا السابقة عام 1977 من دونالد ترامب الذي كان حينها مطوّرًا عقاريًا، وأنجبت طفلهما الأوّل دونالد الابن في وقت لاحق من نفس العام. وقد رزقت بإيفانكا في 1981 وإريك في 1984.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس في بيان أرسل بالبريد الالكتروني الخميس إن الشرطة استجابت لاتصال من عنوان إيفانا ترامب في أبر إيست سايد، ووجدوها في "حالة إغماء وعدم تجاوب" مع محاولات إسعافها. وأعلنت وفاتها في المكان. وأضاف البيان أنه "ليس هناك على ما يبدو ما يدل على عمل جرمي".

وكان دونالد ترامب أعلن وفاتها الخميس وقال إنها "كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة عاشت حياة رائعة وملهمة". وأضاف "كان فخرها وسعادتها أولادها الثلاثة دونالد جونيور وإيفانكا وإريك. كانت فخورة بهم إلى حدّ كبير كما كنّا جميعا فخورين بها. أرقدي بسلام إيفانا".

وأوضحت الصحيفة أن طلاقهما جذب الكثير من الانتباه وأثار الجدل في التسعينيات ، لكن علاقتهما تحسنت على مر السنين. في النهاية ، نصحت إيفانا ترامب زوجها السابق خلال ترشحه للرئاسة في عام 2016.

كان من المقرر أن يدلي الرئيس السابق دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب بشهادتهما يوم الجمعة في تحقيق المدعي العام في نيويورك ليتيسيا جيمس حول الشئون المالية لمنظمة ترامب ، لكن الإفادات تأخرت مؤقتًا في ضوء وفاة إيفانا ترامب.

وقال مكتب المدعي العام إنه ستتم إعادة جدولتها في أقرب وقت ممكن.