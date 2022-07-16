اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 05:38 م
أكرم القصاص
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حملات على مواقف السيارات ببرج العرب لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

السبت، 16 يوليه 2022 05:10 م
حملات على مواقف السيارات ببرج العرب لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة حملات على مواقف السيارات ببرج العرب
الإسكندرية - فريق المحافظات

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قاد اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية  عدد من الحملات على  المواقف للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب و الالتزام بالتعريفة الجديدة ودون أي استغلال من السائقين والتأكد من تركيب البنرات والملصقات مدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة.
 
وقال اللواء علاء يوسف لـ " اليوم السابع " أنه تم تكثيف حملات الرقابة على المواقف ونشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر، المتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير. 
 
وأضاف اللواء علاء يوسف أن ذلك  يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات لمتابعة التعريفة الجديدة بمواقف السيارات  .
 
 
حملات على مواقف السيارات ببرج العرب (1)
حملات على مواقف السيارات ببرج العرب (1)

حملات على مواقف السيارات ببرج العرب (2)
حملات على مواقف السيارات ببرج العرب (2)

حملات على مواقف السيارات ببرج العرب (3)
حملات على مواقف السيارات ببرج العرب (3)

حملات على مواقف السيارات ببرج العرب (4)
حملات على مواقف السيارات ببرج العرب (4)
 
 

أخبار الإسكندرية

حملات مواقف السيارات

التعريفة الجديدة

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