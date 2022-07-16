حملات على مواقف السيارات ببرج العرب لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

الإسكندرية - فريق المحافظات

قاد اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية عدد من الحملات على المواقف للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب و الالتزام بالتعريفة الجديدة ودون أي استغلال من السائقين والتأكد من تركيب البنرات والملصقات مدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة.

وقال اللواء علاء يوسف لـ " اليوم السابع " أنه تم تكثيف حملات الرقابة على المواقف ونشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر، المتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وأضاف اللواء علاء يوسف أن ذلك يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات لمتابعة التعريفة الجديدة بمواقف السيارات .