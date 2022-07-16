حملات على مواقف السيارات بالشرقية لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف ، وكذلك وضع الإستيكرات على زجاج السيارات وعدم فرض زيادة إضافية منعاً لإستغلال الركاب ، فضلاً عن الإنتهاء من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف.

ومنذ الصباح الباكر، قام رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، والتعامل مع أي موقف طارئ لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين.