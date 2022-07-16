اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 01:09 م
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حملات على مواقف السيارات بالشرقية لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

السبت، 16 يوليه 2022 12:49 م
حملات على مواقف السيارات بالشرقية لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة حملات علي مواقف السيارات بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على انتظام سير العمل بمواقف المحافظة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية.
 
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف ، وكذلك وضع الإستيكرات على زجاج السيارات وعدم فرض زيادة إضافية منعاً لإستغلال الركاب ، فضلاً عن الإنتهاء من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف.
 
ومنذ الصباح الباكر، قام رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، والتعامل مع أي موقف طارئ لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين.
 
 
حملات علي مواقف السيارات بالشرقية (1)
حملات علي مواقف السيارات بالشرقية (1)

حملات علي مواقف السيارات بالشرقية (2)
حملات علي مواقف السيارات بالشرقية (2)

 


الشرقية

زيادة البنزين

تعريفة الأجرة الجديدة

اخبار الشرقية



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