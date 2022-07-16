حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية وإجراءات رادعة حيال المخالفين.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات رقابية مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية والوقوف على مدى التزام التجار واتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين.

وفى هذا الصدد؛ شن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار، شملت سوق شيديا، وجميع المحلات بشوارع عبد القادر الغريانى، محرم بك، ميدان الرصافة، والمرور على المخابز والجمعيات الاستهلاكية والهايبر ماركت، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر نقص وزن لأحد المخابز البلدية، والتنبيه على جميع المحلات بالالتزام بالأسعار.

وقام حى الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدنى بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار استهدفت شوارع إسماعيل صبرى، العدوى، السيد محمد كريم، قصر رأس التين، سوق الطباخين، ووكالة الليمون وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر تموين.

ونفذ حى شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات للتأكد من الالتزام بالأسعار شملت سوق زنانيرى كليوباترا، حيث تم التنبيه على البائعين بإعلان أسعار المنتجات المختلفة، وتم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وشهد حى العجمى برئاسة السيد موسى حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالأسعار بجميع الأسواق والمحلات، شملت من البيطاش إلى الكيلو 21 مرورا بالهانوفيل وطريق إسكندرية مطروح، وأسفرت الحملة عن غلق 9 منشآت، وتحرير 32 محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 13 ألف جنيه.

وتواصل جميع الجهات المعنية بالمحافظة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق على مستوى الأحياء، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، وعدم رفع الأسعار، ورصد أى مخالفات، وتحرير محاضر لردع المخالفين.



جانب من حملة رقابية بالإسكندرية



حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية وإجراءات رادعة حيال المخالفين



حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية وإجراءات رادعة حيال المخالفين



حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية وإجراءات رادعة حيال المخالفين



حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية وإجراءات رادعة حيال المخالفين



حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية وإجراءات رادعة حيال المخالفين