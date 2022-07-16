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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فتاة داخل منزلها بالمنيا

السبت، 16 يوليه 2022 12:01 ص
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فتاة داخل منزلها بالمنيا مديرية أمن المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة هامدة لفتاة داخل منزلها بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، لبيان أسباب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها بإحدى قرى مركز ملوي، وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إنه فتاة شابة تدعي ن- ر، تبلغ من العمر 24 عاما، وتقيم بمركز ملوي، وتبين إنها مشنوقة بإشارب في ظروف غامضة.

تم تشكيل فريق بحث لمعرفة أسباب الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


ملوى

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