اليوم السابع
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توقيع الكشف الطبى على 225 مريضا ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد.. صور

السبت، 16 يوليه 2022 07:27 م
توقيع الكشف الطبى على 225 مريضا ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد.. صور توقيع الكشف الطبى على حالة مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالى قرى "القصر القبلى" بمركز باريس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالى المناطق النائية.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فى بيان صحفى له، اليوم السبت، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 225 مواطنًا على مدى يومى 14 و 15 يوليو الجارى، لخدمة سكان قرى القصر القبلى والقرى التابعة لها جنوب مدينة باريس، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هى " الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وتم تحويل 6 حالات للمستشفيات العامة والتخصصية لإجراء جراحات لها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن محافظة الوادى الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز فى التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية. مؤكدا أن القوافل الطبية التى تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادى الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.

توقيع الكشف الطبى على حالات مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد (1)
توقيع الكشف الطبى على حالة مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد 
 
توقيع الكشف الطبى على حالات مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد (2)
توقيع الكشف الطبى على حالات مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد 
 
توقيع الكشف الطبى على حالات مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد (3)
توقيع الكشف الطبى على حالات مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد
 
توقيع الكشف الطبى على حالات مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد (4)
توقيع الكشف الطبى على حالة مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد 

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