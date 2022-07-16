اليوم السابع
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تموين الأقصر تحرر 12 محضر مخالفات بيع سجائر ومطاعم ومقررات تموينية

السبت، 16 يوليه 2022 09:54 ص
تموين الأقصر تحرر 12 محضر مخالفات بيع سجائر ومطاعم ومقررات تموينية حملة تموين
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه استمراراً فى تنفيذ خطة عمل مديرية التموين بالأقصر، والتى مفادها المرور المكثف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال فترة العطلات الرسمية على جميع أرجاء المحافظة على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد شدد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، على مواصلة الحملات خلال تلك الفترة، حيث تشكلت حملة أسفرت عن ضبط عدد 3 قضايا إمتناع عن بيع سلعة السجائر المحلية، وقضية عدم إعلان عن أسعار السجائر المحلية والمعسل، وعدد 4 قضية عدم حمل شهادة صحية بأحد المطاعم الشعبية الشهيرة، وعدد 4 قضية عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية والسلع الحرة بوسائل الإعلان المختلفة.

وتم خلال تلك الحملات المرور على عدد 9 محطة وقود وتم مطابقة الأرصدة الموجودة بها عن طريق المستشعر، وكذلك بشريط المعايرة اليدوى مع الرصيد الدفتري بسجل 21 بترول، وتبين مطابقتها ولم يتم رصد أى مخالفات تموينية، وتبين خلال الحملات فى مختلف أرجاء المدينة استقرار الحالة التموينية مع عدم ورود شكاوى من المواطنين.

فيما قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملات مكثفة على محطات الوقود لمتابعة العمل بأسعار البنزين الجديدة، وذلك عقب تحريكها حيث كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، قررت عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.

وقال وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إنه انطلقت تلك الحملات فى مختلف محطات الوقود والبنزين عقب تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

تموين-الأقصر-تحرر-12-محضر-مخالفات-بيع-سجائر-ومطاعم-ومقررات-تموينية-(1)
تموين-الأقصر-تحرر-12-محضر-مخالفات-بيع-سجائر-ومطاعم-ومقررات-تموينية-(1)

 

تموين-الأقصر-تحرر-12-محضر-مخالفات-بيع-سجائر-ومطاعم-ومقررات-تموينية-(2)
تموين-الأقصر-تحرر-12-محضر-مخالفات-بيع-سجائر-ومطاعم-ومقررات-تموينية-(2)

 

تموين-الأقصر-تحرر-12-محضر-مخالفات-بيع-سجائر-ومطاعم-ومقررات-تموينية-(3)
تموين-الأقصر-تحرر-12-محضر-مخالفات-بيع-سجائر-ومطاعم-ومقررات-تموينية-(3)

 

تموين-الأقصر-تحرر-12-محضر-مخالفات-بيع-سجائر-ومطاعم-ومقررات-تموينية-(4)
تموين-الأقصر-تحرر-12-محضر-مخالفات-بيع-سجائر-ومطاعم-ومقررات-تموينية-(4)

 

تموين-الأقصر-تحرر-12-محضر-مخالفات-بيع-سجائر-ومطاعم-ومقررات-تموينية-(5)
تموين-الأقصر-تحرر-12-محضر-مخالفات-بيع-سجائر-ومطاعم-ومقررات-تموينية-(5)

 

 

 


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