تكشف وتجرى عمليات بالمجان.. قصة طبيبة كرمها رئيس جامعة الإسكندرية



رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل طبيبة عيون كرست حياتها لإجراء العمليات بالمجان اليوم السابع يرصد قصة طبيبة الإنسانية

اشتهرت على مدار 5 سنوات الماضية الدكتورة نهال الشقنقيرى طبيبة العيون بجامعة الإسكندرية، والتى تجرى عمليات بالمجان فى المستشفى الجامعى بالإسكندرية، ويأتى إليها عدد كبير من المواطنين من المحافظات.. ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عنها:

1- تم اختيارها العام الماضي ضمن أكثر 100 شخصية نسائية تأثيراً على مستوى العالم في طب وجراحة العيون لعام 2021.

2- تم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس 2019 خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الذي نظمته وزارتا التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة، والمجلس القومي للمرأة لتكريم مجموعة من النماذج النسائية المشرفة.

3- كرمها مجلس جامعة الإسكندرية في مارس 2018.

4- لها إسهامات في خدمة المجتمع .

5- لها جهود فى تقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدنى في مجال تخصصها، بالمستشفى الميرى المجانى بمركز جراحات اليوم الواحد.

6- تعتبر أحد النماذج المشرفة بجامعة الإسكندرية فى مصر والعالم

7- تقوم حالياً بنقل خبرتها للأجيال الشابة من الأطباء.

8- تجرى عمليات جراحية في تخصص المياة البيضاء الخلقية للأطفال والرضع.

9- تبدأ عملها بالمستشفى فى الثالثة فجرا يوميا

10- كافة العمليات والكشف بالمجان دون تحمل المريض اى أعباء