تقديم الخدمات الطبية الطارئة لأكثر من 12 ألف مواطن بمستشفيات سوهاج خلال العيد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أنه تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية والطارئة لأكثر من 12 ألف مواطن من أبناء المحافظة بجميع المنشأت الصحية وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتلقت غرفة العمليات 600 بلاغ وتم الاستجابة الفورية لجميع البلاغات وتم حجز 704 حالة وإجراء 2081 عملية جراحية ما بين صغرى وكبرى بجميع المستشفيات صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف وكيل صحة سوهاج أن المستشفى العام كانت أكثر المستشفيات التى استقبلت مرضى حيث استقبلت 3638 مريضا وتم إجراء 751 عملية جراحية صغرى وكبرى بها وأن 504 مرضى تلقوا خدمات الغسيل الكلوى بالمستشفيات.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيماء أحمد مدير إدارة الطوارئ بالمديرية أن غرفة طوارئ مديرية الصحة سجلت 31 حالة تسمم غذائى خلال فترة العيد جميعها أعراض خفيفة إلى متوسطة وتلقوا العلاج اللازم والرعاية الطبية بالمستشفيات.

وقال الدكتور هانى فؤاد مدير هيئة الإسعاف فرع سوهاج أن غرفة عمليات المرفق تلقت خلال فترة الإجازات 600 بلاغ وتم تلبيتها جميعا.

وفى سياق متصل قال الدكتور ايهاب يوسف مدير مركز المعلومات أنه تم حصول 3632 مواطن على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال فترة إجازة عيد الأضحى.

وأكد الدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية على انتظام العمل خلال فترة الإجازات وتقديم الخدمات الصحية وكذلك صرف الألبان للمواطنين حيث تم صرف 4146 عبوة وأن مديرية الصحة بسوهاج أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الطبية التابعة لمديرية الصحة تزامننا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.