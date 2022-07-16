اليوم السابع
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تعرف على عيد صيام السيدة مريم العذراء فى الكنيسة الأرثوذكسية × 10 معلومات

السبت، 16 يوليه 2022 02:00 ص
تعرف على عيد صيام السيدة مريم العذراء فى الكنيسة الأرثوذكسية × 10 معلومات البابا تواضروس
كتب ـ محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصيام السيدة مريم العذراء يوم 7 أغسطس من كل عام، وينتهى يوم 22 أغسطس لمدة 15 يوما.
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن صيام السيدة مريم العذراء:
 
1 - يحرص عليه غالبية الأقباط، رغم عدم تصنيفه من الأصوام السيدية الكبيرة أو الصغيرة.
 
2 -  فترة الصوم 15 يومًا تبدأ 7 أغسطس وتنتهي 22 أغسطس.
 
3 -  بدأ الصوم قديمًا بفترة 3 أيام، وامتدت حتى الآن إلى 15 يومًا.
 
4 - وفقًا للمعتقد المسيحي، فإن الهدف من الصوم هو طلب الشفاعة من السيدة العذراء.
 
5 - وفقًا للمعتقد المسيحى، الصوم يبدأ فى 7  أغسطس من كل عام، تزامنًا مع يوم صعود السيدة العذراء إلى السماء.
 
6 - فيه يتم تناول الطعام "الصيامي" أو النباتي الخالي من اللحوم والألبان.
 
7 - أول إشارة عنه في الكنيسة القبطية نجدها عند القديس أنبا ساويرس ابن المقفغ أسقف الأشمونين في كتابه "مصباح العقل".
 
8 - يسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية.
 
9 - هناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، حيث تقام فيه العديد من النهضات الروحية فى الكنائس التى تحمل اسم العذراء.
 
10 – يعد هذا الصيام برنامجا روحيا لعظات وقداسات ومسابقات دينية طوال الـ15 يوما، وتنتهى باحتفال كبير فى الليلة الأخيرة.
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

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