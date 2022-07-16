تعرف على عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن "حياة كريمة" بملوى في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

ينشر "اليوم السابع" عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، فى قرى مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، حيث تشمل المبادرة 192 قرية و757 تابعا فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى، ابوقرقاص، مغاغة العدوة.

وفى ملوى يجرى العمل فى كثير من المشروعات فى مختلف القرى ومنها الوحدة المحلية لقرية المعصرة والتى يجرى فيها، إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وإنشاء المجمع الزراعى ومشروع وحدة طب الاسرة وصيانة وتأهيل مدرسة الوحدة ومكتبة الطفل وصيانة وتأهيل مدرسة كير وغيرها من المشروعات الجارى تنفيذها.

أما الوحدة المحلية نواى تشهد انشاء مجمع الخدمات الحكومية نواى والصرف قرية الاشمونين والصرف قرية الحرية وإنشاء سور مركز شباب نواى.

وفى قرية دير ابوحنس يجرى عمال إحلال وتجديد شبكة المياه وكذلك أعمال حفر الصرف الصحى بقرية الشيخ عبادة، وأعمال إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى والبيطرى بالروضة.

ومن ناحيته وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال الجارى تنفيذها كلا فى نطاق مركزه، موجها بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة، مشدداً على الانتهاء من كافة المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.