تعرف على أعراض وعلاج انقطاع النفس أثناء النوم

كتبت إيناس البنا

توقف التنفس أثناء النوم أمر خطير ويجب أخذه على محمل الجد، أولئك الذين يعانون من هذا الاضطراب بشكل متكرر يتوقفون عن التنفس كثيرًا ويميلون إلى الشخير بصوت عالٍ، مما يسبب إزعاجًا للآخرين.

هناك عدد كبير من المشاكل الصحية التي تصاحب انقطاع النفس إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، يمكن أن يسبب المرض ظروفًا مهددة للحياة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية واعتلال عضلة القلب وفشل القلب والنوبات القلبية والسكري، ويعاني الكثير من الناس أيضًا من الحوادث بالإضافة إلى التوتر والاكتئاب.

يعتقد خبراء الصحة أن حوالي 25 % من الرجال و 10 % من النساء في جميع أنحاء العالم يعانون من انقطاع النفس الذي يمكن أن يؤثر على أي فئة عمرية ، بما في ذلك الرضع والأطفال الصغار.

يعتقد الأطباء أن بعض السمات الجسدية شائعة لدى أولئك الذين يعانون من انقطاع النفس، مثل السمنة واللوزتين والرقبة الطويلة وتشوهات الوجه.

ماذا يحدث مع انقطاع النفس؟



عندما يتوقف عن التنفس أثناء النوم، فإن معدل ضربات القلب يتوقف للحظات وهذا يعنى أن الجسم لا يحصل على إمدادات الأوكسجين، وهكذا، تلعب العضلات اللاإرادية دورًا في يبدأ القلب في تسريع زيادة معدل ضربات القلب ورفع ضغط الدم، أولئك الذين يعانون من انقطاع النفس يشخرون بصوت عالٍ لأن ضغط الدم يثخن جدران القلب مما يجعل القلب أكثر تيبسًا.

أعراض انقطاع النفس



تشمل العلامات الشائعة ما يلي:

الشخير بصوت عال

الأرق

إعياء

الاستيقاظ ليلا

الشعور بجفاف الفم طوال الوقت

الضعف الادراكي

تقلب المزاج

النسيان والتهيج

التوتر والاكتئاب والقلق

تعرق ليلي

صداع مستمر

أرق

علاج انقطاع النفس أثناء النوم



في الحالات الخفيفة، يمكن إجراء العديد من العلاجات غير المراوغة لعلاج انقطاع النفس، ينصح الأطباء بالعلاج التحفظي مثل فقدان الوزن واستخدام الحبوب المنومة والقيام بتمارين التنفس للمساعدة في فتح مجرى الهواء المسدود وتقوية الرئتين والحصول على علاج للجيوب الأنفية أو احتقان الأنف.

في حالة انقطاع النفس النومي الحاد ينصح المرضى بالعلاجات الميكانيكية وحتى الجراحة لتصحيح الانسداد في مجرى الأنف.