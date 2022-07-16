اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 08:42 م
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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة فى أكتوبر

السبت، 16 يوليه 2022 08:02 م
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة فى أكتوبر الخضار
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت محافظة الجيزة، أسعار الخضراوات والفواكه بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة اليوم السبت، مطالبة المواطنين بزيارة سوق الجملة وشراء احتياجاتهم بالأسعار المعلنة، توفيرا للنفقات ومحاربة الاستغلال.
 
وتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.25 و2.5 جنيه للكيلو بالجملة، والبطاطس من 3.50 جنيه لـ 5.5، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 3 إلى 6 جنيات.
 
وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 10 إلى 15 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 4 جنيهات، والباذنجان البلدى 0.75 إلى 1.5 جنيه، والفلفل الرومى 2 إلى 3.5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 0.75 إلى 1 جنيه و والفلفل الحامى 2 إلى 3 جنيهات.
 
وسجل سعر الفلفل الألوان 3 إلى 5 جنيهات فى سوق الجملة، والخيار الصوب 3.5 إلى 5.5 جنيهات والخيار البلدى من 2 إلى 5 جنيه.
أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة بأكتوبر
أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة بأكتوبر

 


أسعار الخضار

أسعار الفاكهة

أسعار الخضر

سوق الجملة

سوق 6 اكتوبر



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