اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 10:05 م
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تشكيل لجنة لوضع خطة لجمع التبرعات لمستشفى سرطان الأطفال بطنطا

السبت، 16 يوليه 2022 10:04 م
تشكيل لجنة لوضع خطة لجمع التبرعات لمستشفى سرطان الأطفال بطنطا جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعاً موسعاً مع جميع الأطراف المعنية بحل مشكلة مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا، والتي تم تداولها خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك لدراسة أبعاد المشكلة والتنسيق ببن جميع الأطراف المعنية لوضع مقترحات سريعة وعاجلة لاستمرار تقديم الخدمة بالمستشفى. 

واستمع المحافظ إلى آراء الحاضرين وتم مناقشة كافة الجوانب لمدة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات حيث تم الاستقرار على ضرورة استمرار مستشفى 57357 فرع طنطا في تقديم الخدمة الطبية لأبناء محافظة الغربية وأبناء المحافظات الأخرى إلى جانب تشكيل لجنة لوضع خطة سريعة لتنظيم حملة مكبرة لجمع التبرعات تشارك فيها جميع الجهات ،بالإضافة إلى وضع آليات لضمان الاستدامة في تقديم الخدمة الصحية بالمستشفى ليتم رفعها لمجلس أمناء 57357 لدراسة إمكانية تنفيذها. 
 
حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، وكيل وزارة الصحة، مدير المستشفيات الجامعية، نائب مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية، مدير معهد أورام طنطا، المدير الفني والمدير التشغيلي لمستشفى 57357 بطنطا، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، نقيب الأسنان، نقيب التمريض ونقيب العلوم الصحية.
 
 

 


محافظ الغربية

مستشفى سرطان الأطفال بطنطا

ازمة مستشفى 57357 بطنطا



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