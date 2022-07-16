تداول 1127 طن بضائع عامة ومتنوعة و64 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، عن تداول 1127 طن بضائع عامة متنوعة، و64 شاحنة و 63 سيارة ملاكي، بموانئها المختلفة، حيث سجلت الحركة الملاحية بالهيئة اليوم وصول وسفر 7 سفن.
كما أكدت أن بلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 791 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 32 شاحنة و 50 ملاكي، كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 336 طن بضائع عامة ومتنوعة، 32 شاحنة ، 13 ملاكي .
واستقبل ميناء سفاجا العبارة القاهرة فارغة للبضائع و تم مغادرةالعبارة عمان بعدد 28 شاحنة بحمولة 760 طن بضائع عامة و 12 سيارة ملاكي و العبارة القاهرة بعدد 26 سيارة ملاكي .
كما غادر ميناء السويس السفينة بنياس 2 بعدد 5 متجهة الي جدة، واستقبل ميناء نويبع العبارة ايلة، والعبارة بريدج باجمالي 12 شاحنة بحمولة 336 طن و 13 ملاكي و 20 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة ايلة باجمالي 4 شاحنة بحمولة 31 طن بضائع عامة و 7 ملاكي.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2228 راكب بموانئها المختلفة .
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