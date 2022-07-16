بيطري الوادي الجديد: الانتهاء من تحصين 1978 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن الانتهاء من تحصين 1978 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2022، والتي تستمر حتى منتصف شهر أغسطس القادم.

وقال الدكتور علاء خليل، القائم بعمل مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، في بيان صحفي له، اليوم السبت، إن إجمالي ما جرى تحصينه حتى تحصين 39 رأس بالخارجة، و1127 رأس بالداخلة، و552 رأس بالفرافرة، 115 بمركز باريس و115 بمركز بلاط، حيث إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 61238 رأس أبقار، وأنه جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضاف مدير القطاع، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

تحصين رؤوس الماشية (1)



تحصين رؤوس الماشية (2)



تحصين رؤوس الماشية (3)



تحصين رؤوس الماشية (4)