"بنى سويف والشرقية" تعلنان استلام 861 ألف طن قمح من المزارعين.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظتا الشرقية وبنى سويف، استلام 861 ألف طن قمح من المزارعين فى الشون والصوامع منذ بداية توريد القمح هذا الموسم.
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين، لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظة وهي(صومعة سدس، شونة اهناسيا،مركزي التجميع بمطحن الواسطي وصومعة بوهلر )،حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع و مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد،فيما تم غلق باقي المواقع لامتلاء السعات التخزينية بها.
وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام بالصوامع والشون "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم"إلى 230 ألف و239 طن قمح، بزيادة بلغت نحو 240 طن أعلى من المستهدف توريده هذا الموسم والمقدر بــ 230 ألف طن، بنسبة توريد تخطت 100% لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين
من جانبه أوضح"وصفي"أن قرار وزارة التموين بقصر أعمال التوريد على المواقع المذكورة بعد توريد كميات أعلى من المستهدف قبل انتهاء الموسم وتحقيق المستهدف ،بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة " تدريجياُ" والمقررة يومياً من الأقماح المحلية هذا الموسم ونظرا لامتلاء السعات التخزينية بباقي المواقع ،وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية ،ولتوفير أرصدة استراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن
فيما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، انتظام سير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية .
أوضح المحافظ أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ (77) طن و (140) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (629104) طن و (128) كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (629181) طن (268) كيلو قمح . مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألف (222) فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.
أشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.
شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا علي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.
ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
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