وذكر بيان على موقع البيت الأبيض الإلكتروني أن بايدن أكد تقدير بلاده للشراكة بين البلدين وخاصة استضافة البحرين للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية/ الأسطول الخامس.



وأكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجارية والشعبية، كما ناقشا الجهود المتبادلة لتعزيز التكامل الإقليمي وتعميق التعاون الأمنى.



يذكر أن بايدن في جولة شرق أوسطية بدأت أمس في الأراضي الفلسطينية حيث التقى كبار رجال الدولة الفلسطينية والإسرائيلية ثم توجه إلى محطته التالية السعودية في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة.