بايدن يعرب عن تطلعه لنجاح استضافة مصر قمة المناخ "كوب 27"

كتب سمير حسنى

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه للمرة الأولى منذ 11 سبتمبر نحن هنا في المنطقة من دون عمليات أو حروب، مؤكدا أن المنطقة تعيش أعلى درجات توحدها.

وأعرب بايدن خلال كلمته في قمة جدة، عن تطلعه لاستضافة مصر لقمة المناخ "كوب 27".