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بايدن يعرب عن تطلعه لنجاح استضافة مصر قمة المناخ "كوب 27"

السبت، 16 يوليه 2022 01:18 م
بايدن يعرب عن تطلعه لنجاح استضافة مصر قمة المناخ "كوب 27" بايدن
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه للمرة الأولى منذ 11 سبتمبر نحن هنا في المنطقة من دون عمليات أو حروب، مؤكدا أن المنطقة تعيش أعلى درجات توحدها.

 

وأعرب بايدن خلال كلمته في قمة جدة، عن تطلعه لاستضافة مصر لقمة المناخ "كوب 27".

 


قمة جدة للأمن والتنمية

قمة جدة

السعودية

قمه جده للامن والتنميه

الرئيس السيسي

بايدين

ولي العهد السعودي

محمد بن سليمان

جدة

استقبال الرئيس السيسي اليوم



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