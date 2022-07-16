اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 01:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بايدن يشيد بالدور المصرى المحورى تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي

السبت، 16 يوليه 2022 12:20 م
بايدن يشيد بالدور المصرى المحورى تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الأمريكي جو بايدن
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الأمريكي رحب بلقائه الأول مع الرئيس، مؤكداً تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس، التى تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة.

قمة جدة للأمن والتنمية

قمة جدة

السعودية

قمه جده للامن والتنميه

الرئيس السيسي

بايدين

ولي العهد السعودي

محمد بن سليمان

جدة

استقبال الرئيس السيسي اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة