بالأسماء.. خروج 12 شخصا من مستشفى كفر الدوار بعد تعافيهم من إصابات حادث طريق

شهد الطريق الدولى الساحلي بكفر الدوار بالبحيرة، حادث سير مروعا، بعد اصطدام حافلة ركاب وسيارة نقل بالقرب من كوبرى 45، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

من جانبه قام الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بزيارة مستشفى كفر الدوار، للاطمئنان على المصابين فى الحادث، مؤكدا على توفير كل سبل الرعاية للمصابين فى حادث التصادم بالطريق الدولى، وأنه تم خروج 12 حالة بعد تعافيها وجارى إجراء الفحوصات الطبية لاثنين من المصابين داخل المستشفى .

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وحافلة ركاب على الطريق الدولى الساحلى دائرة محافظة البحيرة أعلى كوبرى 45 فى نطاق مركز كفر الدوار اتجاه الإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة 14شخصا بكسور وكدمات متفرقه بالجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لاسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث .

والمصابون هم "وعد .و .م " 18 سنة كدمات متفرقة بالجسم وشرين - ح - ال 50 سنه كدمات متفرقه بعموم الجسم ومسعد - م - م 38 سنه كدمات متفرقه بعموم الجسم وعبد الرحمن - ع - ع 18 سنه كدمات متفرقه بعموم الجسم وخالد- ح - ال 26 سنه كدمات متفرقه بعموم الجسم وعلياء- ا - ع 29 سنه كدمات متفرقه بعموم الجسم واحمد - ج - ت 29 سنه كدمات متفرقه بعموم الجسم ومحمد - ح - ال- 24 سنه كدمات متفرقه بعموم الجسم ومحمد- ج - م 26 سنه كدمات متفرقه بعموم الجسم و عمر - ح - م 5 سنوات كدمات متفرقه بعموم الجسم ومريم - ح - م 16 سنه كدمات متفرقه بعموم الجسم واسماء- س - م 22 سنه كدمات متفرقه بعموم الجسم وثروت - ا - م - 29 سنه كدمات متفرقه بعموم الجسم وسوميه - ع - ع 28 سنه كدمات متفرقه بعموم الجسم جميعهم من محافظة دمياط.