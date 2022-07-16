انقطاع المياه عن 4 قرى بأسوان بسبب كسر خط رئيسى والدفع بفرق صيانة

شهدت منطقة الحاجر التابعة لمدينة إدفو بمحافظة أسوان، اليوم السبت، انقطاع مياه الشرب عن 4 قرى و9 نجوع تابعة للمنطقة، وذلك بسبب كسر مفاجئ فى خط مياه الشرب الرئيسى قطر 6 بوصة، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان بفرق صيانة لإصلاح الكسر.

وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان يحيى أبو زيد، بالتوجه لموقع الكسر، وفتح غرفة عمليات متنقلة بالتنسيق مع إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

وأوضح رئيس مدينة إدفو، بأنه تم الدفع بسيارات وفناطيس مياه الشرب النقية للقرى والنجوع المتضررة على مدار الساعات الماضية، بإجمالى 27 فنطاس، وخاصة بعد انتهاء أعمال الإصلاح، وانفجار الخط مرة أخرى.

وشدد، على إحلال وتجديد المسافة التى بها الكسر فى الخط الرئيسى بالجودة الفنية العالية لضمان عدم حدوث الكسور به مرة أخرى لتخفيف المعاناة عن مواطني هذه القرى فى ظل إرتفاع درجات الحرارة .