انطلاق الحملة الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بشمال سيناء اليوم

تشهد محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وقالت الدكتورة عبير حجاب مدير عام الطب البيطري بشمال سيناء، إن فريق من الطب البيطري بمديرية الطب البيطري سيقوم بتنفيذ الحملة الثانية اعتبارا من 16/7/2022 وحتى 10/8/2022، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في جميع قرى ومراكز المحافظة.

وأضافت أن الحملة بتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل لوصول فرق الأطباء إلى كافة المربين والمزارع وتحصين جميع الحيوانات بنطاق المحافظة، مؤكدة على الاستعانة بكل الجهات الإدارية من رؤساء مجالس المدن للتعاون لتعظيم فوائد الحملة.

وأوضحت أنه تم التنسيق لوجود مندوب للطب البيطري بمدخل المحافظة من الجنوب ومدخل المحافظة من الغرب وتقديم كل الدعم للعاملين بالحملة.

ومن المقرر أن تتزامن حملة التحصين مع حملة الترقيم والتوعية والإرشاد من خلال الإدارات وتتضمن عقد الندوات وتقديم الأساليب الإرشادية من خلال التعاون مع الوحدات الزراعية ومديرية الصحة من خلال الرائدات الريفيات والتعاون من منظمات المجتمع المدني وعمل نشرات.

وسبق وأعلنت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء أن المستهدف من التطعيم فى مناطق شمال سيناء أكثر من 58 ألف رأس من الماشية والأبقار.