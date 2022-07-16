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انتشار أمني مكثف باستاد المحلة قبل مباراة الزمالك الليلة.. صور

السبت، 16 يوليه 2022 10:53 ص
انتشار أمني مكثف باستاد المحلة قبل مباراة الزمالك الليلة.. صور تأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شهد ستاد المحلة انتشارا أمنيا، تمهيدا للمباراة المرتقبة بين الزمالك وغزل المحلة، المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم السبت، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
 
 وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير، وممرات اللاعبين وطاقم التحكم وخلق أجواء آمنة للجميع.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
ووجه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بعض التوجيهات للاعبي الفريق استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها والتي ستقام فى السادسة والنصف مساءً باستاد المحلة.
 
وتحدث فيريرا مع المدافعين وطالبهم بالتركيز وتفادى الأخطاء الدفاعية الساذجة فى ظل اعتماد فريق المحلة على إغلاق الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة، كما طلب لاعبي الوسط بالمساندة الهجومية لخط الهجوم لمواجهة التكتل الدفاعى المتوقع من المنافس.
 
تأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة (1)
تأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة (1)

تأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة (2)
تأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة (2)

تأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة (3)
تأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة (3)

تأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة (4)
تأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة (4)

تأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة (5)
تأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة (5)
 

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